XALIMANEWS : La gestion de la Covid-19 au Sénégal était au menu de la réunion du bureau politique du Grand Parti. Le secrétaire général a salué le fort élan de solidarité que le peuple a manifesté à la suite de l’appel du Président Macky SALL. Cela, à travers des réactions favorables de la classe politique conjuguées et des efforts soutenus des personnels de santé, des forces de défense et de sécurité, des chefs religieux et coutumiers et de toutes les forces vives du pays. Tout ceci a contribué à freiner la propagation de la pandémie dans le pays.

« Ces efforts ont valu au Sénégal d’être cité dans le lot des premiers pays à l’échelle mondiale ayant bien géré la pandémie », lit-on.

Cependant, Malick Gakou invite les Sénégalais à ne pas baisser les bras car le combat est loin d’être gagné.