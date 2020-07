XALIMANEWS-Ayant constaté que la situation qui prévalait au Cem 4 de Mbour n’était pas accéptable en cette période de pandémie, les anciens élèves de cet établissement ont jugé nécessaire de venir en aide à leurs jeunes frères qui ont repris les enseignements dans des conditions difficiles. En effet, l’école manquait de tout et le protocole sanitaire n’était pas respecté. » Quand on a constaté que le dispositif sanitaire faisait défaut à l’école, nous avons lancé un appel d’urgence et en moins d’une semaine, avec la participation de tout le monde, nous avons pu mobiliser assez d’argent pour acheter le nécessaire « , explique Sagar Mbathie, trésorier de l’association des anciens du Cem4 de Mbour.

Une délégation a pu faire le déplacement pour constater de visu la situation qui prévalait au niveau de l’école avant de remettre le lot composé de thermoflashs, de détergents, de seaux entre autres.

M. Mbathie de rappeler qu’avec leurs maigres moyens, ils essaient tant bien que mal de venir en aide à cette école qui leur a tout donné. » Nous sommes toujours en phase de massification et jusqu’à présent nous ne fonctionnons qu’avec un bureau provisoire composé de 5 personnes avec à la tête notre président Tidiane Sarr », fait-il savoir.

Ce dernier de préciser qu’au début de la pandémie, ils ont pu venir en aide à 20 familles démunies d’élèves de l’établissement en leur donnant des masques, du savon et du riz. 4 daaras ont aussi reçu leur part de cette aide.

Pour rappel, depuis la création de l’association en 2007, chaque année, des rames de papiers et des kits scolaires sont distribués aux élèves et à l’administration de l’école : » L’association est composée des anciens du cem4. Nous n’avons pas encore réussi à rassembler tous les anciens car nous sommes toujours en train de les recenser. J’en profite pour appeler tous les anciens à venir intégrer le groupe et participer aux activités que nous menons », indique Sagar Mbathie.

Mariama Kobar Saleh