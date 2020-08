XALIMANEWS- Le décès d’un jeune militaire originaire de Djibanar en fonction à Tambacounda suscite la polémique. En effet, les tests effectués sur le corps de la victime sont revenus positifs à la Covid-19.

Les agents de santé et d’hygiéne partis désinfecter le domicile du défunt militaire ont été passés à tabac . Selon la Rfm qui donne l’info, une plainte est annoncée par le maire de la localité qui se décharge sur le prefet et sur le médecin chef du district. Il trouve que ce sont ces derneirs qui sont à l’origine de cette situation à cause d’une mauvaise gestion de cette affaire.