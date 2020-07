XALIMANEWS-Dès le début du coronavirus au Sénégal, les membres du mouvement « And Suxxali Sénégal » (Mass) de sont levés pour barrer la route au coronavirus. Ainsi, Ils ont multiplié les actes au niveau de la zone Nord de Thies.

Et lors d’une rencontre tenue le week-end passé, les jeunes du mouvement ont fait le bilan semestriel du bureau pour évaluer et quantifier l’impact de leurs actions relativement à la lutte contre la pandémie à coronavirus. En effet, depuis le mois de mars la jeunesse de « And Suxxali Sénégal » a pu maintenir sa présence sur le terrain et sa proximité avec la population.

« Ils ont ainsi, développé des stratégies consistant à continuer le travail sous une formule nouvelle. Car durant l’état d’urgence les rassemblements étaient interdits, la jeunesse du mouvement a utilisé le canal des réseaux sociaux pour continuer le travail auprès de leurs familles, amis et voisins de la zone Nord », indique Habib Niang, président du mouvement. « En ces moments de crise, des masques, des produits d’entretien, des gants, des thermoflash, des détergents, des denrées alimentaires ont été distribués aux populations. De même des supports de communication ont été mis par les jeunes afin de mieux sensibiliser les citoyens », ajoute-t-il.

Un travail rendu possible, selon M. Niang, « grâce aux braves femmes » de son mouvement dont le bureau a été récemment élargi. Des manœuvres au sein de « And Suxxali Sénégal ak Habib Niang » dont l’objectif, vise à l’en croire à « attribuer plus d’efficacité aux déploiements de ses femmes et de ses jeunes lieutenants sur le terrain dans ce contexte de covid-19 ». Une attitude que toutes les autres localités considèrent comme salutaire. « Aujourd’hui, le peu de cas de Covid-19 recensé dans la Zone-Nord permet d’en déduire que les actes posés par le Mass pendant cette période, ont largement contribué à barrer la route à la propagation de ce virus dans la partie Nord de la ville de Thiès », indique Habib Niang. Qui déclare que » préserver et défendre les leurs est l’une des bases fondamentales du Mass et une valeur chère pour lui ».

Aussi, au-delà de l’aspect protecteur, la vision politique du Mass, explique-t-il, concerne tous les aspects de la vie en société et plus particulièrement le bien-être, la sécurité, la santé, l’autonomie et l’épanouissement. Une vision qui se concrétise, fait remarquer, Habib Niang, par un projet de reconstruction et de re-viabilisation de la Zone-Nord pour offrir aux habitants un cadre de vie agréable, apaisant, un train de vie régulier, des infrastructures modernes, des perspectives multiples dans le domaine de l’emploi, de l’entrepreneuriat, et du développement local. Un projet ambitieux, pour lequel, le leader de Mass sollicite l’adhésion des populations et qui nécessité efficacité et pragmatisme dans la démarche.

Au terme du bilan semestriel, l’ancien bureau ayant fait ses preuves a passé le relais au nouveau bureau qui selon les objectifs du moment, présente les prérequis et les compétences nécessaires aux attentes du Mass pour atteindre ces nouveaux objectifs.