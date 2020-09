XALIMANEWS- Tina Glamour , mère du roi du coupé, DJ Arafat a annoncé sa mort prochaine dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tina Glamour est au bord de la déprime. Plus triste que jamais, la mère de DJ Arafat a évoqué qu’elle allait mourir biontôt comme son fils. “Moi je pense que ma mort est proche hein, je vais mourir bientôt, peut-être ce mois”, a laissé entendre la mère de DJ Arafat.

A en croire la vidéo, en plus de la mort de son fils qu’elle n’a toujours pas digéré, elle est brouillée avec son amant, un jeune ivoirien identifié comme Y. F. “Je suis dans une relation très privée. Je suis amoureuse de quelqu’un qui n’est rien, il n’a pas d’argent , il n’est rien. Il ne m’a jamais rien demandé”, a-t-elle expliqué.

Selon elle, quand elle demande au jeune homme dont elle a promis dévoilé le nom, ce dont il a besoin , il répond: “J’ai besoin que tu sois heureuse”. Elle poursuit: “Je pleure 27 jours dans le mois, je rire seulement quelques jours” .

“Je l’aime mais je l’ai blessé”

Tina Glamour et son jeune amant ne se parle plus. Selon elle, il l’a bloqué sur whatsapp et ne veut plus entendre parler d’elle. “Je suis triste aujourd’hui. Il est plus jeune que moi. je l’aime mais je l’ai blessé. Je lui ai porté main plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, je mets ma rage sur lui”, a confié Tina Glamour en larmes. Dans sa vidéo, elle demande que son jeune amant revient.

Mais ce qui inquiète le plus les fans, c’est la mort qu’évoque la chanteuse qui indique avoir besoin de se faire suivre, pour oublier ses 13 derniers mois. “J’ai besoin d’affection, j’ai besoin d’amour. Aidez moi a ne pas mourir comme mon fils”, a-t-elle lâché. “Mon fils, pourquoi est-il mort?”, a demandé Tina Glamour avant de répondre: “ce n’est pas une affaire de moto hein. Il était délaissé”.

BeninwebTv