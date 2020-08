XALIMANEWS : Dix jours après le coup d’État contre le pouvoir au Mali, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a réclamé, vendredi, à la junte le lancement immédiat d’une « transition civile » et des élections législatives et présidentielle d’ici 12 mois.

Ayant pris part au Sommet, le président Macky Sall a salué les conclusions consensuelles sur le processus devant mener au retour à l’ordre constitutionnel.

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont réclamé à la junte, vendredi 28 août, un retour rapide des civils au pouvoir, demandant le lancement immédiat d’une « transition civile » et des élections d’ici 12 mois, en échange d’une levée progressive des sanctions.