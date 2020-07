XALIMANEWS- C’est officiel. A cause de la pandémie du Covid 19, les hôteliers ont perdu 246 milliards et réclament leurs sous à l’Etat, après avoir hébergé depuis mars les cas contacts du covid-19.

Le secteur touristique a enregistré une perte estimée à 246 milliards Fcfa selon la fédération des organisations patronales de l’industrie, de l’hôtellerie et du tourisme au Sénégal (Fopits), citée par Dakaractu. Elle s’est réunie, ce vendredo10 juillet, pour évaluer les 3 mois de riposte dans le secteur.

Dans le cadre de la prise en charge extra hospitalière de la pandémie du coronavirus, les réceptifs hôteliers ont servi de lieux d’isolement et ont eu à traiter avec le ministère de la santé et de l’action sociale plus de 1000 dossiers a informé Mamadou Sow, vice-président de la Fopits.

Après 3 mois de riposte, le secteur est confronté à d’énormes difficultés liées notamment au retard sur le paiement des rémunérations. « Nous avons durant toute cette période, hébergé, nourri et entretenu tous les contacts dans nos hôtels mais jusqu’ici nous attendons d’être rémunérés », a soutenu Mamadou Sow.

Le tourisme court vers des lendemains sombres, à en croire la fédération qui informe de la souffrance des factures hôtelières auprès du ministère de la santé et de l’action sociale. La Fopits interpelle toutefois l’État pour plus d’efforts dans l’accompagnement.