Elle me lira assurément et elle saura que j’ai tenu ma promesse. Au moins, nous essayons de porter la voix des sans voix. Cette petite m’a replongée dans la réalité de notre système scolaire alors que je pensais encore à ces enfants qui ont fait l’entrée en sixième dans des salles d’examen inondées.

Cette candidate qui m’a ramenée encore une fois sur la toile. Je fus choquée par cette vidéo montrant nos jeunes candidats en train de faire l’épreuve physique sous la pluie. N’y avait-il pas de sites plus appropriés pour la tenue de ces épreuves en plein hivernage ? Ainsi, notre éternel problème de priorités refait surface. Pour un secteur qui a absorbé 40% de notre budget national, que c’est regrettable.

Bref, j’écris pour transmettre cette inquiétude. Elle va au Bac et ne cesse de se demander «si toutes les conditions seront réunies pour la bonne tenue des épreuves et la délibération».

« Vous même vous avez vu les sacrifices que nous faisons et là ils nous disent que les résultats seront transmis par SMS. Est-ce que nos données personnelles seront protégées? Est-ce que la fiabilité de ce système est garantie? On ne le sait pas. La décision de l’Etat ne nous convient pas. », a-t-elle confié, en sortant ses chaudes larmes.

Et je me suis posée cette question, ont-ils au moins associé les candidats à la réflexion qui a abouti à ce choix ?

« On fait tout notre possible pour mettre toutes les chances de notre côté. Je n’ai pas peur de l’échec mais nous ne pouvons pas avoir travaillé aussi dur toute l’année pour nous retrouver dans cette situation. », ajoute-t-elle.

Et de conclure : « Même si les résultats ne sont pas affichés, qu’on nous assure qu’il n’y aura pas de tricherie et qu’ils accorderont à chacun ce qu’il mérite . Que l’Etat nous assure qu’il n’y aura pas de fraude. ».

Promesse tenue très chère, permettez chers gouvernants.

Vous êtes en effet capable d’organiser d’autres activités en y mettant toute la volonté de bien les tenir, alors faites en autant afin de bien organiser la délibération des résultats de ces enfants, tenez la par salle par heure au besoin. Que les élèves rejoignent leur salle d’examen comme en jour d’épreuve. Annoncez les résultats en respectant les mesures barrières édictées par l’OMS.

Ayez pitié de ces enfants, ne leur donnez pas plus de stress qu’ils en ont déjà !

Chers candidats, vous aurez déjà marqué les esprits.

Bonne Chance !

Yaye Fatou Sarr