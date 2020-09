XALIMANEWS-Le chef de l’Etat a dit hier qu’il était prêt pour un débat public sur les inondations avec l’opposition. Sonko répond à l’appel de Macky et il l’a fait savoir sur sa page Facebook: « le Président Macky Sall a lancé un défi à tous les Sénégalais et particulièrement à l’opposition que nous sommes. Il se dit enfin prêt à débattre, avec qui le souhaitait, de la question des inondations et de l’assainissement. Un tel exercice serait une grosse bouffée d’oxygène pour notre démocratie et pour la transparence.

Nous acceptons sa généreuse offre et saluons ce souci subit de transparence en relevant son défi. Pour l’honneur de la « descendance de la lignée de guerriers » dont il se réclame, il ne saurait se débiner tel que constaté récemment sur la même question… ».