C’est une bien triste nouvelle qui nous a réveillé ce mardi 21 Juillet 2020 avec le rappel à dieu de Maguette Ndiaye dite « Magui », fille aînée de l’ancien footballeur international sénégalais Moussa Ndiaye.Sanslimitesn qui a eu a parlé avec des membres revient sur la maladie de la petite Magui.



Selon des proches de la petite fille arrachée à notre affection à ses balbutiements,les médecins lui ont très tôt diagnostiqué une maladie de drépanocytose avec un forme sévère communément appelé « SS ».Cette maladie qui touche les os a finalement eu raison de la vie de la petite mignonne qui a toujours eu l’affection de ses parents. »Magui n’a jamais manqué de rien,ses parents lui ont donné tout l’amour et la tendresse qu’un enfant à besoin,malheureusement Dieu avait décidé de là reprendre tôt à leur affection ».La rédaction de Sanslimitesn s’associe une nouvelle fis à la douleur et présente ses sincères condoléances à toute sa famille et ses proches.Que le tout puissant l’accueil dans son paradis,Amine