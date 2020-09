XALIMANEWS- Le magazine américain Forbes, spécialisé dans le monde des affaires, a dévoilé son classement des joueurs les mieux payés. Voici son top 10.

Sans surprise ce sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui dominent ce classement spécial qui prend en compte le salaire brut et les revenus publicitaires des footballeurs. Selon Forbes, le top 10 mondial a accumulé des revenus globaux de 570 millions de dollars, soit une progression de 11% par rapport à la saison dernière, et ce malgré l’impact de la pandémie de coronavirus sur les différents championnats européens et sur l’économie mondiale.

1. Lionel Messi :126 millions $ (~ 105 millions €)

Alors qu’il s’apprête à disputer une 17e et dernière saison au FC Barcelone contre son gré, le sextuple ballon d’or peut encore profiter d’un salaire de 92 millions € (77 millions d’ €).

Des émoluments qui pourraient être revus à la hausse dans quelques mois malgré ses 33 ans quand l’Argentin négociera un nouveau contrat avec son futur club. Messi peut en outre compter sur des rvenus publicitaires annuels de 34 millions $.

Selon Forbes, l’attaquant du Barça Lionel Messi est entré dans le club très fermé des sportifs ayant amassé plus d’un milliard de dollars (840 millions d’euros) de revenus durant leur carrière.

2. Cristiano Ronaldo : 117 millions $ (~ 98 millions €)

Cristiano Ronaldo n’est pas bien loin de la Pulga. S’il gagne moins que Messi à la Juventus (70M $), la star portugaise colmate cet écart grâce à des revenus publicitaires très élevés. Porté par ses presque 500 millions de followers sur les réseaux scoiaux et ses partenariats, CR7 amasse 47M $ en dehors de ses activités sportives.

3. Neymar : 96 millions $ (~ 80 millions €)

Le passage de Neymar au Paris Saint-Germain a été un véritable jackpot pour le Brésilien qui perçoit un salaire de 78M $ à Paris et joue sur son aura au Brésil et dans le monde pour récolter 18M $ auprès de ses partenaires commerciaux.

4. Kylian Mbappé : 42 millions $ (~ 35 millions €)

Le gouffre entre le podium de ce classement Forbes et la quatrième place est saisissant. Un écart qui devrait sensiblement se réduire dans les prochaines années pour le jeune français à peine âgé de 21 ans. Son contrat avec le PSG qui lui assure 28M $ expire en 2022 et l’heure du renouvellement a bientôt sonné pour l’attaquant des Bleus, à Paris ou dans un autre club. Malgré son jeune âge, ses revenus publicitaires sont déjà chiffrés à 14M $.

5. Mohamed Salah : 37 millions $ (~ 31 millions €)

Avec ses 24M $ de salaire à Liverpool et ses 13M $ de sponsors, Mohamed Salah est le joueur le mieux rémunéré de Premier League.

6. Paul Pogba : 34 millions $ (~ 28 milions €)

Salaire : 28M $ Revenus publicitaires : 6M $

7. Antoine Griezmann : 33 millions $ (~ 27 milions €)

Salaire : 28M $ Revenus publicitaires : 5M $

8. Gareth Bale : 29 millions $ (~ 24 milions €)

Salaire : 23M $ Revenus publicitaires : 6M $

9. Robert Lewandowski : 28 millions $ (~ 23 milions €)

Salaire : 24M $ Revenus publicitaires : 4M $

10. David De Gea : 28 millions $ (~ 22 milions €)

Salaire : 24M $ Revenus publicitaires : 3M $

Le soir