XALIMANEWS- Dans une de ses récentes éditions, « le témoin » quotidien avait alerté que les défaites et nuls suite à des matchs amicaux, les grandes sélections comme le Sénégal ont plus à perdre qu’à gagner. Ce, en raison de l’influent classement Fifa. Après sa lourde défaite contre le Maroc (3-1), le Sénégal risque de perdre sa place de leader africain dans le prochain classement Fifa. Mieux, la Tunisie (2e) aura de fortes chances de détrôner le Sénégal si elle s’impose, ce mercredi, contre le Nigeria. Peut-être une éventuelle large victoire à Thiès sur la Mauritanie peut retarder le détrônement des lions de la Téranga. Mais est-ce une victoire sur une équipe de seconde zone comme la Mauritanie pourrait permettre au Sénégal de glaner de nombreux points importants dans le classement Fifa ? Non ! Même un match nul s’ajoutant à la défaite contre le Maroc serait fatal pour les poulains d’Aliou Cissé. En tout cas, si des équipes « feug-diaye » comme la Mauritanie se font très craindre par un jeu « rapide » et « agressif » jusque dans nos stades, mieux vaut chasser le coach Aliou Cissé et dissoudre l’équipe nationale.

Le Temoin