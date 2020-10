Deux titres fonciers viennent d’être octroyés et les documents remis au Khalife Général des Mourides par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, entre autres personnalités ( le ministre Dame Diop, l’ancien ministre Khadim Diop, le ministre conseiller Serigne Cheikh Abdou Bali Mbackè ).

L’un des documents concerne le terrain de Mbacké Khéwar qui devrait abriter très prochainement un complexe Islamique et une mosquée. Les travaux sont entre les mains des Baay-Fall. Le second titre prend en charge la mosquée de Keur Goumack et le » Penc «

Serigne Mountakha Mbacké ne manquera pas de saluer la diligence qui a été apportée à ses requêtes, remerciant le Président Macky Sall pour sa réactivité à chaque fois qu’il est au courant de ses préoccupations.

Il a formulé des prières pour le président Macky Sall, pour ses ministres présents à la rencontre et pour un Sénégal de paix et de stabilité.