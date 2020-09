« Mon pays sous les Eaux.

Une journée qui s’achève ici au Sénégal avec le cœur lourd et une grosse pensée pour mes concitoyen.es encore une fois de plus durement touchés par les pluies diluviennes et inondations qui ont touché plusieurs endroits du pays.

Une pensée sincère pour celles et ceux qui ce soir auront du mal à trouver un endroit sec pour pouvoir se reposer un peu, celles et ceux qui ajouteront cette difficulté à celle du quotidien déjà bien compliqué en cette année trouble, gardons la foi et l’espoir et soyons tous solidaires, plus fort ensemble.

Mes prières vous accompagnent.

Force et amitiés ?????? »