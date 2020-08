XALIMANEWS- Le personnel enseignant et de recherche du Cesti a tranché entre l’actuelle directrice générale Cousson Traoré et le directeur des études Mamadou Ndiaye, tous deux candidats à la direction de l’école. Les enseignants, après des primaires, ont décidé de soutenir la candidature de Mamadou Ndiaye. Ce qui lui donne les 3 voix du personnel enseignant lors de l’élection du directeur du Cesti. Après dépouillement, sur les 13 enseignants, 09 ont voté pour Mamadou Ndiaye et les 4 autres se sont abstenus.

Depuis 2005, les prétendants soumettent leur projet de candidature aux représentants des enseignants. Cette année, seule la candidature de Mamadou Ndiaye a été reçue.

Lesoleil