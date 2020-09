XALIMANEWS : Après avoir obtenu les suffrages du Personnel d’enseignement et de recherche (PER), Mamadou Ndiaye, directeur des études, vient d’engranger une victoire symbolique et importante dans la course à la direction du CESTI, en obtenant l’adhésion du Personnel administratif et de services. En effet, lors de la primaire organisée, ce mardi 1er septembre 2020, au CESTI, sur les douze (12) votants, Mamadou Ndiaye a obtenu sept (7) voix contre cinq (5) pour la directrice sortante, Mme Cousson Traoré. Ainsi, la voix du personnel administratif lors de l’élection du directeur du CESTI reviendra au candidat Mamadou Ndiaye.