XALIMANEWS : Le Directeur du centre des Opérations d’urgence sanitaire du Sénégal (Cous) déplore le manque de moyens dans la lutte contre la Covid-19. Selon le Dr Bousso observe, le COUS ne dispose que d’un budget de 50 millions pour fonctionner.

» Les équipes mobiles d’intervention de soutien à la Covid-19 demandent des ressources et on n’a pas ces ressources. Nous avons un budget de 50 millions qui est un budget de fonctionnement. Sans les partenaires, on aurait fermé le centre. Il y a une urgence de disposer de fonds. C’est très important qu’on prévoie cela dans les budgets, car ça peut poser la problématique de la pérennité de nos structures. Il faut investir dans la préparation, même si on sait que la riposte est importante. La ligne spécialisée coûte 600 000 francs cfa. Le budget classique pose problème. Ne nous arrêtons pas au financement de la riposte et le financement de la préparation est très important. Il faut impérativement que nous soyons préparés», a-t-il dit.