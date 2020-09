XALIMANEWS- Le Sénégal, par l’intermédiaire du ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Amadou HOTT a signé, ce jeudi trois accords de coopération avec la République fédérale d’Allemagne, aux termes desquels la partie allemande va consentir au profit de son partenaire un appui budgétaire de 146 millions d’euros, environ 96 milliards de FCFA, sous forme de don, en soutien à son programme national de résilience économique et sociale, mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Ces trois accords ont été signe par Amadou Hott, et l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, Stephan Röken, en présence de la représente de l’Union européenne, Irène Mingasson.

Selon Amadou Hott, ces accords de coopération technique et financière ’’constituent un appui budgétaire additionnel de l’Allemagne en faveur du Sénégal pour soutenir son Programme de résilience économique et sociale (PRES) dans le contexte de la crise COVID.’’ Il a par la même occasion magnifié le ’’dynamisme’’ de la coopération sénégalo-allemande, à l’image de celle liant Dakar à « toute l’Union européenne » et qui s’est, selon lui, « bien adaptée au fil des temps en fonction des priorités et orientations majeures définies par les autorités.’’