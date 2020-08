XALIMANEWS : La solidarité est une priorité en période de crise et de grands événements religieux. La fête de la Achoura communément appelée Tamkharit, est assurément un moment opportun pour la manifester.

Suivant les enseignements du Prophète Muhammad (PSL), le Chef de l’Etat comme à l’accoutumée est encore venu en soutien à la Collectivité Lébou, en offrant, au Grand Serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop et aux 12 Pinthies de Dakar, des bœufs.

Le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, Chef Supérieur de la Collectivité Lébou, très sensible à cette marque de considération du Président Macky Sall, au nom de toute la Collectivité Lébou, a vivement remercié le Chef de l’Etat, dont il salue cette action de générosité et cette noble démarche qui ont été fortement appréciées par les Imans de la Ouléma et les populations.

Par ailleurs, le Grand Serigne de Dakar associe ces remerciements aussi au Directeur Général du Quotidien National le Soleil, Monsieur Yakham Mbaye, un digne fils du Plateau qui a aussi offerts des b?ufs à la Collectivité Lébou aux 6 Pinthies du Plateau et la Zawiya El Hadji Malick Sy.



Enfin, El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop saisit cette opportunité pour souhaiter une bonne fête de Tamkharit au Président de la République, son Excellence Macky Sall, à son épouse, à l’ensemble du gouvernement, à toute la communauté musulmane et aux populations sénégalaises.