Invité de l’émission « Questions de l’heure » sur la DTV, Doudou Ka a démontré l’amateurisme de Ousmane Sonko qu’il juge trop léger dans sa façon populiste d’aborder les questions liées aux inondations.

Selon l’ingénieur des ponts et chaussées, le gouvernement de Macky Sall a fait beaucoup en termes de gestion des inondations. Il en veut pour preuve le soulagement des populations durant plus de 7ans et il souligne que ce que nous sommes en train d’observer est selon lui lié au développement des villes via les grands investissements consentis dans la capitale.

Il explique par la même occasion que les questions du genre se règlent dans le temps avec plusieurs ajustements.