XALIMANEWS- Dr Ibrahima Mendy, patron de la Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa), et par ailleurs responsable apériste à Ziguinchor, a accordé un entretien à nos confrères du journal Le Quotidien. Ce dernier trouve que les Vacances agricoles patriotiques constituent « la copie conforme de la politique agricole du Président Macky Sall ». Poursuivant, il dira que « les intrants utilisés sont ceux subventionnés par le chef de l’Etat pour les producteurs sénégalais. Le matériel agricole utilisé est subventionné par le gouvernement ». Ce dernier est convaincu que « dans ces Vap, Sonko fait de la promenade pour se mesurer au président de la République ». « Ousmane Sonko doit savoir qu’il n’y a qu’un seul Président et il s’appelle Macky Sall. Etre chef de l’opposition, ça ne se décrète pas. Il ne s’agit pas de faire le tour du Sénégal et de dire qu’on est le chef de l’opposition. A l’Assemblée nationale ou après la dernière élection présidentielle, Ousmane Sonko ne peut pas être le chef de l’opposition. Il ne remplit aucun des critères. Comment peut-on avoir 1 député à l’Assemblée nationale et être 3ème à la Présidentielle, et dire qu’on est chef de l’opposition ? Pour moi, le critère le plus logique, c’est la Présidentielle. Sous ce rapport, je pense que le chef de l’opposition s’appelle Idrissa Seck », argumente-t-il.