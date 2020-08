XALIMANEWS- Ahmed Khalifa Niasse a donné une leçon d’humilité aux jeunes en rappelant l’importance de respecter les aînés. Sur sa page Facebook, visitée par Xalima, il a écrit ce texte plein d’enseignements: « Hier, vers la fin de la journée, Dr Ahmed Khalifa Niasse s’était rendu à « Keur Madiabel » pour rendre visite à son aîné et ami de toujours El Hadji Barham Niass , le khalif de Cheikh Serigne Mbaye Niasse (dit Baye Mbaye). Alors que les gens se pressaient de lui amener une chaise, Docteur Ahmed Khalifa Niasse s’est directement assis par terre devant son aîné en rétorqua ceci: » je ne suis pas hôte chez vous, je suis chez moi. Je ne vais pas m’ assoir sur la chaise car je fais partie des Ndongo. Niassène koufi mak rék yay sougnou Khalifa gnoun gneup ». Les deux hommes se sont longuement entretenu par la suite.Sur le chemin du retour vers Kaolack, Dr Ahmed Khalifa Niasse a fait un détour à Hawnoulahi chez Serigne Mahi Cheikh Serigne Mbaye Niasse (dit Mahi Baye Mbaye Niasse), le frère de El Hadji Barham Niass. Serigne Mahi Baye Mbaye Niasse n’a pas dérogé à la régle de bienséance Niassène. Il a sciemment refusé de porter bonnet et chaussures et évoque le même refrin « Niassène koufi mak yaafiy Serigne. Gnithi dess gneup ay taloubé lagniy doon »Une belle illustration de la fraternité et de la bienséance Niassène ».