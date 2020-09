Du nouveau dans l’affaire Ndiaga Samb, sa copine vient d’être arrêtée et présentée au procureur. Alors qu’une première version liée au match PSG – OM avait été agitée, il semblerait que le jeune sénégalais Ndiaga Samb est décédé des suites d’une histoire familiale qui aurait mal tourné. Selon des informations obtenues par Emedia, le jeune serait même décédé dans la nuit du samedi au dimanche, soit quelques heures avant le match qui a tenu la France en haleine.

Et même s’il est supporter du club phocéen, sa mort ne serait donc en rien liée aux célébrations de la victoire marseillaise. En effet, des sources proches de la famille de la victime estiment plutôt que Ndiaga Samb a été poignardé dans une bagarre impliquant la famille de sa copine, une maghrébine.

Cette dernière a d’ailleurs été arrêtée et sera présentée au Procureur ce mardi, tandis que les résultats de l’autopsie sur le corps sont également attendus. Une autre personne aurait été arrêtée avant d’être relâchée quelques heures plus tard. SUNUBUZZ