El Hadji Mamadou Hann, chef du village de Cambérène : «Que personne ne contamine son quartier !

Le chef de village de Cambé­rène, El Hadji Mamadou Hann, veut gagner la guerre contre le Covid-19 en faisant un don au Comité local de lutte contre la pandémie com­posé entre autres d’un appareil pulvérisateur, de produits désinfectants et de masques. Depuis la levée des mesures restrictives, la commune de Cambérène fait face à une multiplication des cas communautaires. Le chef de village encourage le comité afin de «ne pas baisser la garde». Il dit : «Continuer à vous battre ! Si voulez battre le Covid-19, continuez à vous battre ! Travailler pour son quartier, c’est travailler pour sa commune. Travailler pour sa commune, c’est travailler pour sa région et pour son pays. Que personne ne contamine son quartier, sa commune, sa région et son pays !» Dr Sibory Diop, membre du Comité local de lutte contre le coronavirus, insiste sur l’implication des citoyens dans ce combat qui nécessite un engagement total : «C‘est grâce à une responsabilité individuelle, en se protégeant avec un masque, et une discipline à tout égard qu’on pourrait venir à bout de la pandémie. Si tout le monde met son masque, dans trois semaines le virus va disparaître.» Le quotidien