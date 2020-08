XALIMANEWS-Ousmane Sonko s’était bien illustré lors des dernières presielles. Et depuis, il est très bien suivi, notamment par les jeunes. En effet, avec les prochaines locales, il risque de faire mal. Ce constat est de l’analyste politique Abdoulaye Mbow. « Lors de la dernière élection présidentielle, Ousmane Sonko avait montré sa puissance dans le sud du pays. Maintenant il faut qu’il conforte cette avance par rapport aux autres formations politiques et coalitions de partis politiques surtout la coalition présidentielle. Que ce soit à Ziguinchor ou ailleurs dans le sud, les jeunes et les femmes sont enclins à le soutenir. Il avait été élu au plus fort reste lors des dernières législatives mais il est arrivé à 700 000 voix lors de la dernière élection présidentielle », fait-il remarquer.

Ce qui veut dire, selon Mbow, Ousmane Sonko s’il continue le travail de massification et de présence et aussi le travail de massification, il n’y a pas de risque à ce qu’il ne puisse pas être maire d’une localité comme Ziguinchor: » si, par extraordinaire il se présentait comme candidat pour les élections locales surtout qu’aujourd’hui, les maires sont élus au suffrage universel direct avec le consensus sorti du dialogue politique. Il n’y a pas de risque de contournement comme celà se faisait avec les membres du conseil municipal alors que les populations avaient préféré élire A mais par contournement ou par corruption souvent et c’est le candidat B ou C qui était élu », Donc, ajoute M. Mbow, Ousmane Sonko a toutes les chances de pouvoir s’imposer lors des prochaines locales.