Eleemane HK est devenu le protégé de la trés célèbre Nqobilé danseuse et chanteuse internationale ( Actrice de la video clip if de Davido & Diamiond platnumz Baila). Cette dernière a fait de lui son agent officiel, attaché de press pour ses sorties médiatiques, scenarites etc…

Les deux artistes ayant des visions artistiques conformes decident de fusionner leurs génies.

Nqobilé a travaillé avec des artistes de renommées internationales à l’instar de Rihanna, Usher, Kanye West, Drake’s dancer (Summer Sixteen Tour), l’atrice de la video IF de Davido, l’actrice du clip Baïla de Diamond platnumz, Gwen Stephanie, Ice Prince, Snoop Dogg, Migos,Wizkid, Maleek Berry – Kontrol video clip, Lil Kim, Tiwa Savage, BET Experience, World Music Awards, demi-finaliste de Britain’s Got Talent 2013 avec son ex groupe CEO Dancers.

Ses crédits incluent une récente campagne en tant que chorégraphe pour KENZO à la Fashion Week de Paris.

Elle se lance ainsi dans la musique avec un premier Son « Look at her » ou elle célèbre les femmes a grande échelle et charge Eleemane HK de la programmation et diffusion mediatique de cette video clip a venir.

? Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ?. Cet adage sied bien à la personnalitè de Eleemane HK, artiste polyvalent, à la fois acteur, scénariste, chorégraphe, creative director, entrepreneur, agent et attaché de Presse d’une des danseuses de la trés célébre chanteuse americaine Beyoncé ( Diddi Emah ), Nqobilé et d’autres personnalités.

Après avoir été repéré par la chaîne Américaine BET en 2016, Eleemane HK est non seulement connu de par ses créativités atypiques, il a fait parti d’ un film court metrage nominé par CNN faisant parti des novations africaines qui pourrait changer le monde d’une designeer qui avait habillé Beyonce mais aussi ne cesse de faire parler de lui à travers des plateformes médiatiques londoniennes et ukrainiennes. L’artiste Eleemane HK côtoie les plus grandes icônes de la musique mondiale et fait aujourdhui parti de la generation montante des arts et cultures senegalais.