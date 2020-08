Un puits de savoirs vient de tarir : Ibrahima Ndiaye « MAAM YAXI LAALO » n’est plus.

Je ressens une immense perte à l’annonce de ta mort cher ainé et ami, grand chercheur, conteur, créateur et animateur d’émissions télé et radio sur le patrimoine et les arts pour l’éducation.

Cher aîné, Ibrahima NDIAYE « MAAM YAXI LAALO », toi qui m’as accueilli dans le monde des conteurs professionnels, tu es parti rejoindre le Paradis alors qu’il y a quelques jours seulement, tu m’appelais pour prendre si affectueusement de mes nouvelles et nous programmions, enthousiastes, de venir, à Touba, chez toi, pour encore y collecter une partie du riche patrimoine oral que tu détenais et nous abreuver à la source que tu étais!

Je suis triste de te savoir parti au Ciel!

Ta mort m’a fait un choc terrible mais ta vie a été utile. Tu as transmis tout ce que tu pouvais au grand public, sous tous les formats disponibles et accessibles, dans une langue wolof maîtrisée et valorisée à la perfection.

Tu as fais des enfants les rois de l’écran depuis notre jeunesse et aujourd’hui encore. Mon cher Maam Yaxi, tu étais un savant, un passionné posé, un érudit modeste, un passeur de sens, un mentor, un aîné respectueux, disponible et généreux de ton savoir. Tu étais le grenier incontesté des savoirs oraux et un génie de la mise en scène. Sans être aller à « l’école des Européens », tu as su dompter les media modernes en y mettant du contenu patrimonial utile à notre équilibre grâce à ta formation à l’école coranique et sociale des traditions africaines.

Avec ta mort, le savoir est en deuil et moi aussi! Tu m’as donné rendez-vous chez toi sans m’attendre mais tu m’avais, depuis fort longtemps, fait l’honneur de me « confier » ton fils, devenu mon ami et confident, respectueux de mes avis: Mouhamadou Mouhamed Ndiaye.

Merci cher Maître, Ibrahima Ndiaye Maam YAXI LAALO mais avec ta mort, je perds un être cher, un guide et une référence. Que le Paradis éternelle soit ta demeure.

Jërëjëf ndax yaa jëf lu tax ma ñaan la jërëjëf.

Ndaanaanu xam-xam ak xamle nga woon!

Jàmbaari jàngale nga woon.

Gàcce nga ala ma !

Naqar nga fi bàyyi waaye bàyyi woo fi gàcce !

Senegaal Siggil ndigaale!

Yal na nga dem Àjjana.

Mes sincères condoléances à ta famille et à la Nation entière!

Ton Mass ou Doctor Massamba Guéye comme tu m’appelais!