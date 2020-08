XALIMANEWS- Emily ratajkowski a révélé la nouvelle collection de joggings de sa marque Inamorata. La top a encore tapé juste avec ces pièces ultra-mode.

Emily Ratajkowski révèle encore son sens aiguë de la mode avec sa nouvelle collection de joggings. Baptisée « Summer of Sweats », cette ligne issue de sa marque Inamorata a encore fait de nombreux fans. D’ailleurs… Elle est déjà en rupture !closevolume_off

Encore plus depuis la quarantaine liée à l’épidémie de covid-19, le loungewear ou les tenues confort sont-elles populaires. Mais les modeuses du monde entier ne veulent pas non plus porter n’importe quoi… Même à la maison ! Emrata l’a bien compris !

Beaucoup se sont en effet retrouvés à travailler de chez eux. Pas besoin de mettre de jeans, les leggings étaient rois, et les zoom calls permettaient même… De ne pas porter de bas ! D’où l’idée d’Emily Ratajkowski de sortir une collection de joggings !

Vu l’évolution de la pandémie… À la rentrée, tous ces changements vont donc encore avoir un impact sur notre garde robe. Le besoin de se sentir à la fois sexy et à l’aise semble parfaitement rempli, avec la collection de joggings de Emily Ratajkowski.

EMILY RATAJKOWSKI : SA LIGNE DE JOGGINGS EST DÉJÀ SOLD OUT !

Des couleurs pastels, un style rétro, des motifs colorés subtils… Les ensembles jogging et débardeurs d’Emily Ratajkowski sont très mignons ! On retrouve aussi des tops à fine bretelles. D’une simplicité renversante, une coupe cropped leur donne d’ailleurs un aspect ultra-sexy !

La top modèle sort en effet toujours des pièces à la fois hyper sensuelles et pile dans la tendance. Cet été aussi, ses tops en mesh transparente ont fait sensation.

Cette fois-ci elle a encore fait carton plein. Le lendemain de la sortie de la ligne d’Emily Ratajkowski… Tout était déjà presque parti !

Elle a publié un message sur son compte Instagram dans ce sens. « Summer Sweats presque en rupture de stocks. Il reste quelques tailles. » Les fans vont exiger un réassort immédiat !

Avec les joggings d’Emily Ratajkowski, il semblerait donc bien que le sportswear ait encore des beaux jours devant lui. Même à la rentrée !

Source: Mcetv