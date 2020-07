Xalimanews-En contact avec un cas confirmé de la Covid-19, le président de la République a décidé de prêcher par l’exemple.

Ne voulant sans doute pas exposer sa propre famille, il s’est retiré à sa paisible résidence secondaire de Popenguine pour se mettre en quarantaine pendant deux semaines, suivant les recommandations en la matière. Même s’il a déjà subi un test revenu négatif. Un grand geste à saluer surtout en ce moment où c’est le

relâchement total au sein de la population alors que le virus continue sa propagation et sa danse macabre au Sénégal.

Une villégiature qu’il mettra, selon certaines sources, à profit pour réfléchir sur un possible réaménagement technique du gouvernement dont la rumeur a fini de gagner de nombreux salons dakarois. Et qui pousserait déjà certains membres de son équipe aux bris maraboutiques. La fin de cette retraite mettra, peut-être, à poil cette rumeur persistante qui annonce l’entrée au gouvernement de certains caciques de l’opposition docile et membres de la société civile dont l’ardeur est, semble-t-il, calmé par cette éventualité.

En tout cas, s’il se décidait à remanier tout de suite, il est sûr que certains ministres ne verront pas la pluie tomber.

Walfnet