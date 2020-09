Comme pour sonner la fin de l’insipide récréation, Ousmane Sonko déclara : « Être militant de PASTEF ce n’est pas de prendre son café et faire des livres pour insulter… » Enfin, le mot que beaucoup de sénégalais attendaient de Sonko est sorti. L’attitude qu’on attend de lui vient de vaciller pour prendre une posture peut être définitive. Celle que beaucoup parmi nous serons obligés de soutenir. Pour moi, ce mot était une exigence, presqu’un dû à l’endroit des sénégalais. Et nous avons l’obligation de l’encourager et de le soutenir. La jeunesse de Sonko c’est la jeunesse du Sénégal. Elle est le dépositaire du Sénégal de demain. Le Sénégal de nos enfants et petits-enfants. Le Sénégal qui devra répondre présent face aux défis majeurs qui se dressent d’ores et déjà sur la route de demain.

Ils ont été nombreux à nous avoir insulté, manqué de respect, nous qui avions eu l’audace et la témérité de formuler, de bonne foi, des critiques positives à l’égard de Sonko et de ses amis affirmés. Ils nous ont insulté parce qu’ils pensaient que nous nourrissions une haine à l’égard de Sonko, que nous ne l’aimions pas. Ils ont été incapables de penser qu’il y’a encore au Sénégal, des gens pour qui le Sénégal est au dessus de Macky, de Sonko, de Idy, et de tout autre individu. Car tous s’effaceront et le Sénégal demeurera. Ils sont nombreux parmi les « pastéfistes » qui n’ont pas été à mesure de comprendre que nous ne parlons pas de Sonko parce qu’ils nous dérangent. Mais nous parlons de Sonko parce qu’il aspire à nous diriger.

Beaucoup de jeunes vous aiment bien Mr Sonko. Vous devez le les rendre. Et la meilleure façon de le faire c’est de contribuer à les orienter vers le bon chemin. Cette phrase que vous venez de prononcer pour la première fois du moins publiquement sonne comme un rappel ; non pas à l’ordre mais de ce que vous voulez incarnez. Ce courage vous devez l’avoir. Vous devez incarner non pas celui qui est là pour tirer sur Macky Sall ou se concentrer sur les dérives du système ou pour cultiver une dualité hâtive au sommet mais, surtout, celui qui va s’efforcer et se distinguer dans la restauration de certaines valeurs indispensables pour la réussite de la mission de votre rêve.

Cela commence et passe inéluctablement par la réorientation de tous ces jeunes qui rêvent d’un ZORO qui va s’affronter rageusement avec ses frères et sœurs dépositaire du suffrage des sénégalais et bénéficiaire de la volonté divine. Bâtir le Sénégal c’est bâtir sa jeunesse. « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras » prophétiser l’autre « demi – prophète » des années folles de notre bouillante génération. Or, un pan important de cette génération qui se positionne à l’avant-garde de votre combat patriotique, osons le dire parce qu’après tout ce sont nos enfants », est dangereusement égarés. Là, Mr Sonko git votre première responsabilité. Parce que si vous ne pouvez pas redresser ces quelques personnes égarées et qui, de surcroît se réclament de vous, vous ne pourrez pas redresser la majorité des sénégalais profondément ancrés dans la recherche effrénée du gain facile, rapide, massif et sans cause. Promettre l’enfer aux autres est galvanisant pour la jeunesse mais dire comment rendre les jeunes dignes, respectueux, travailleurs et vertueux c’est encore mieux.

C’est pourquoi, il urge de retracer ou de repréciser la voie de PASTEF. Il faut armer les jeunes, vos jeunes, nos jeunes, les jeunes du Sénégal à porter le combat et non à le donner un autre sens ou un non-sens. Le système est handicapant. Tout le monde le sait. En parler c’est défoncer une porte déjà ouverte. Il y’a des fautes, des insuffisances, des erreurs mais aussi, parfois de bonnes choses. Car aucune personne dépositaire de suffrages de ses semblables, dans un pays comme le Sénégal, ne peut s’évertuer à ne faire que du mal.

Il ne faudrait pas que les jeunes s’attardent sur votre doigt quand vous les montrez la lune. Il ne faudrait pas non plus les faire croire qu’avec une baguette magique tout sera transformé en or dès votre arrivée et le Sénégal sera le pays du mieux vire dans le meilleur des monde possibles. In fine, il faudra désormais un discours très pragmatique, très réaliste, très responsables, un discours de rupture. Un discours qui commence à dire que je ne pourrai rien faire avec le type de sénégalais que certains d’entre vous mes partisans, militants et sympathisants vous incarnez.

La vraie victoire ne sera pas celle que certains sénégalais remporteront au détriment d’autres sénégalais mais celle qui consistera à convaincre les plus irréductibles avec la force des mots et des valeurs intrinsèques chaque jour prouvées. Sonko ne gagne rien avec des slogans qui surdimensionnent le rêve affirmant goguenard que Sonko est l’homme qu’il nous faut, Sonko est l’homme de la situation, Sonko le seul qui peut nous sortir de cette situation, Sonko l’homme qui fait trembler tout un système. Refusez ces expressions un peu fantaisistes. Ce sont les mots du système et vous, vous prétendez combattre le système. Ce n’est élégant, ni cohérent de vouloir changer le système en adoptant certaines stratégies et certains comportements des gens du même système. Le fameux GOOR GUI YAA BARI DOOLE résonne encore dans nos oreilles.

Falilou Cissé, Conseiller en Développement communautaire