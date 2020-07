Une plainte contre Cheikh Tidiane Sy, fils de Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidines wal moustarchidati. C’est un nommé Oumar Sy qui l’a trainé devant les limiers de la police de la Médina, pour enlèvement et menaces avec arme. Hier, chez le défunt Khalife Al Makhtoum, à Fass Manguiers, à côté de chez Ahmet Khalifa Niass. Selon l’accusateur, Cheikh Tidiane Sy et sa suite ont débarqué avec fracas sur les lieux, à bord de quatre véhicules et avec des armes. Sur place, le fils de Serigne Moustapha Sy l’a forcé sous la menace d’une arme à le suivre, en l’informant qu’il l’emmenait chez son père, qui voudrait lui parler. C’est par la suite que le convoi s’est ébranlé en direction de chez le marabout. Et à en croire Oumar Sy, Serigne Moustapha Sy lui a posé des questions relatives à la demeure de feu son père. Et ce n’est qu’après cela qu’on l’a laissé partir.

Traumatisé parce qu’il venait de vivre, dès son retour à Fass, Oumar Sy est allé directement porter plainte auprès de la police du 4ème arrondissement de la Médina, situé à quelques encablures.

L’affaire a eu l’allure d’un scandale au sein de la famille qui a été choquée, horrifiée et indignée par l’attitude de leur grand frère Serigne Moustapha Sy. Ils ne comprennent pas en effet l’attitude de leur grand frère qui fait enlever un pauvre commis de la maison dont le seul tort est de se mettre au service de la famille de son guide spirituel Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum. L’autre fait qui révulse la famille, c’est que leur grand frère Serigne Moustapha Sy « initie » son fils, qui est leur niveau et de surcroît homonyme de leur père, qui n’a environ que 25 ans à des pratiques (enlèvement) d’une autre époque. Aussi, Serigne Abdourahmane Sy, plus connu sous le nom de Abdou Sy, est allé lui-même à la police se plaindre. C’est ainsi qu’il a été auditionné dans le cadre de cette affaire.

Thieydakar