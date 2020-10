Invité du Jury du Dimanche sur Iradio, le Directeur Général de Sonatel, Sekou Dramé, a souligné que l’opérateur de téléphonie n’envisage pas d offrir de nouveaux tarifs, du moins pour l’instant aux consommateurs. Or, après une rencontre tenue avec Y en a marre, le jeudi 8 octobre2020, le groupe de défense des droits de consommateur a publié sur sa page facebook : « Orange proposera une nouvelle formule qui permettra au consommateur

de faire son libre choix entre les offres d’avant 22 juillet, et les nouveaux tarifs »

La question à se poser est de savoir des deux camps celui qui dit réellement vrai.

Pour Sékou Dramé, il est important de souligner les baisses opérées par son groupe depuis 2016. « Nous sommes dans un marché dynamique qui est le secteur des télécoms. Les tarifs de Communication ont baissé au moins de 80% entre 2016 et maintenant. Il n’y a aucun secteur de l’économie qui a connu une telle baisse (…). Il y a une réelle concurrence. Et nous, dans le cadre de notre ambition de toujours proposer à nos clients le meilleur rapport qualité-prix, nous positionnons toujours nos offres pour rester dans cette ambition » a expliqué le DG de Sonatel.

letemoin.sn