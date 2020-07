Le héros malien, Mamadou Gassama, qui a sauvé un enfant en France en 2018, fait des émules en Espagne. Où un ressortissant sénégalais a obtenu la nationalité du pays pour avoir sauvé la vie d’un voisin, un handicapé, d’un incendie. Et à l’instar du voisin Malien, le marchand ambulant, Gorgui Lamine Sow, veut être pompier.

Un sentiment de devoir…

Fin 2019, Gorgui Lamine Sow 21 ans, un jeune Sénégalais, est devenu célèbre pour avoir sauvé la vie d’Álex, un voisin de Denia (Alicante), qui a été pris dans un incendie dans sa maison. Aujourd’hui, Gorgui a obtenu la nationalité espagnole.

…Accompli, sans arrière-pensée

“Ce que j’ai fait m’a porté chance”, explique-t-il sur 20minutos.es, visité par Senego. Quelques jours après que Gorgui a accompli cet acte héroïque, la délégation gouvernementale de la Communauté de Valence a demandé au ministère du travail, de la migration et de la sécurité sociale de régulariser la situation de la jeune fille de 21 ans.

La profession qu’il veut embrassée

Sept mois plus tard, Gorgui est heureux car avec la nationalité, “un avenir s’ouvre à ma famille”. Avec sa compagne Gana, il deviendra père pour la deuxième fois, cette fois d’une fille. À propos de son futur emploi, il déclare : “Je veux me préparer et passer le test pour devenir pompier”.

Procédure de sa régularisation

A rappeler que comme il n’avait pas de papiers, dès qu’il a sauvé Alex, il s’est enfui sans que les voisins puissent le remercier. Quelques jours plus tard, son identité a été révélée et une demande de régularisation de sa situation a été faite. Au début, il a obtenu un permis de 6 mois pour vivre et travailler en Espagne, mais il en a maintenant la nationalité. SENEGO