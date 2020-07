XALIMANEWS- Une juge de la banlieue de Detroit, dans le Michigan, a estimé que le fait de ne pas rendre de travaux en ligne constituait une violation de la mise à l’épreuve de la jeune femme, condamnée pour vol et violences en novembre.

« Donnez-vous une chance d’aller au bout et d’enfin terminer quelque chose dans votre vie… » Le 20 juillet dernier, au terme de trois heures d’audience, voici ce que la juge du comté d’Oakland (près de Detroit, au nord des États-Unis) Mary Ellen Brennan a déclaré à l’adresse d’une adolescente de quinze ans surnommée « Grace » pour préserver son anonymat.

Une manière de dire à la jeune femme que non, elle ne sortirait pas de prison de sitôt. Le crime de cette élève de 10th grade (l’équivalent de la seconde en France) du lycée Groves High School? N’avoir pas rendu des devoirs en ligne comme elle était censée le faire.

Mise à l’épreuve ratée

L’histoire commence à se nouer quelques mois plus tôt. En novembre 2019, Grace voit sa propre mère porter plainte pour violences après une altercation entre elles, puis une seconde plainte pour un vol s’ajoute au dossier. En avril, au terme de la procédure judiciaire, elle écope d’une mise à l’épreuve. Sauf que quelques semaines plus tard, le travailleur social surveillant la jeune femme apprend qu’elle ne s’est pas réveillée à l’heure un matin d’école à distance et qu’elle n’a pas fait ses devoirs en ligne.

Pour le juge, immédiatement prévenu, il n’y aucun doute: Grace n’a pas respecté les termes de sa mise à l’épreuve, ce qui lui vaut d’être incarcérée dans le centre de détention pour mineurs du coin. À la date où sont écrites ces lignes, elle y a déjà passé 73 jours.

Une histoire ubuesque qui commence à faire parler aux États-Unis. En effet, si l’adolescente a bien commis un délit en s’en prenant à sa mère, Grace demeure une jeune femme noire de 15 ans seulement, souffrant de troubles importants de l’attention et punie sévèrement par la justice, qui la surveille de très près depuis le mois d’avril. Au point qu’outre-Atlantique, nombreux sont ceux qui voient dans ce cas un exemple de racisme systémique de l’univers carcéral américain dans lequel les mineurs en particulier n’ont aucun moyen de se faire entendre.

De Clinton à Internet, des soutiens importants

Or ces mois déjà passés en prison, Grace les doit uniquement à une erreur, à un oubli, alors que des circonstances exceptionnelles s’imposaient à elle. Nécessitant une attention toute particulière du fait de son déficit de concentration, la jeune femme était effectivement très inquiète à l’idée de devoir suivre des cours et rendre des devoirs en ligne (un processus imposé par l’épidémie de coronavirus), d’autant qu’elle se savait surveillée par son travailleur social. Ce qui ne l’a pas empêchée -à une exception près- d’adopter une conduite exemplaire sans aucun fait de violence, a assuré sa mère, et de réussir à rendre tous ses autres devoirs.

Élue à la Chambre des représentants pour le Michigan, la démocrate Debbie Dingell a ainsi dénoncé un traitement biaisé de la jeune femme. « Si elle avait été blanche, je me demande si le juge aurait agi de la même manière… », a-t-elle déclaré sur MSNBC. D’autres parlementaires ont, eux, déploré que la jeune femme se retrouve en détention en pleine pandémie, à un moment où elle aurait besoin d’être entourée. Et Hillary Clinton de réagir en une formule: « Libérez-la ».

Des appuis de poids qui pourraient, à terme, permettre à la jeune femme d’être libérée. D’autant que localement et sur Internet, le soutien s’organise. Aux abords de son lycée et dans sa communauté, les citoyens se mobilisent massivement pour réclamer qu’elle sorte de détention, et sur les réseaux sociaux, des pétitions et cagnottes très suivies circulent. Désormais, c’est à la Cour suprême de l’État du Michigan de trancher le cas de l’adolescente.

