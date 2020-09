Fama Thioune a présenté son fils à ses followers sur Instagram avec des mots touchants. “Précieux, il est là en son sein. S’ouvrant, lentement à la vie, Fruit, inestimable et divin Cadeau du ciel qui lui sourit.



Dans sa bulle, nourrit d’amour, Bercé, aux battements du cœur, Pendant des mois, et chaque jour, Sa vie se construit de bonheur. Jusqu’à l’instant de délivrance, Il arrive en apportant l’espoir. Un dernier effort, sa naissance, Ohhh ce beau bonheur auquel tu nous fais croire !!! Petit corps fragile, et tremblant. Bonjour ! Joli petit bébé ! Blotti dans les bras de maman. Prend ta première tétée bien méritée !!! We love you Bébé MAMADOU CHÉRIF SECK”, lit-on.