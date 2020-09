Farba Senghor: « J’ai eu à limoger Thierno Alassane Sall »

XALIMANEWS- « Thierno Alassane Sall est vindicatif. Il m’a cité dans un contexte qui le rend ridicule dans livre ». C’est du moins l’avis de l’ancien ministre Farba Senghor. « J’ai eu à limoger Thierno Alassane Sall en tant que représentent du Sénégal à l’ASECNA pour incompétence et collusion avec un partenaire du Sénégal. Parce que Abdoulaye Wade avait demandé au premier ministre Macky Sall à invité l’ASECNA de faire apporter des réformes dans ces textes et de demander la récupération de l’aéroport du Sénégal parce que parmi les 18 pays membres de l’ASECNA 9 pays dont la France gèrent leur propre aéroport et récupèrent leurs recettes », s’est-il justifié sur le plateau de « Remue ménage » sur la Rfm.

D’après Farba Senghor, l’aéroport du Sénégal qui faisait 39 milliards fcfa de recettes qui étaient encaissées par l’ASECNA. C’est pourquoi Me Abdoulaye Wade avait demandé à ce qu’il y ait une répartition équitable des recettes venant des aéroports et de celles dde nos espaces aériennes.



Ainsi, pour Farba Senghor, tout ce que Thierno Alassane Sall a conté dans son livre « Le Protocole de l’Élysée : confidences d’un ancien ministre sénégalais du Pétrole », n’est rien d’autre qu’une vengeance contre sa personne. Pour preuve, déclare-t-il : « Il a été limogé dans les mêmes conditions par Macky Sall sur la signature du contrat avec Total en refusant d’exécuter les instructions du Chef de l’Etat. Il donne donc raison à Me Abdoulaye Wade, Macky Sall et Mouhamed B. Dionne qu’il n’a pas les compétences requises pour diriger ces fonctions ».

Actu221