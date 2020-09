XALIMANEWS- Et l’on reparle de Lionel Messi et du FC Barcelone. Cela faisait longtemps ! Mais au moins cette fois, le sujet est plus positif. Moins polémique, puisqu’il met en avant La Pulga, portant le nouveau maillot third produit par Nike pour la prochaine campagne en Ligue des champions, du FC Barcelone. Dévoilé ce lundi matin, il a ceci de particulier qu’il est sur un fond rose pas banal en Catalogne.

Le FC Barcelone jouera en rose la prochaine Ligue des champions

… Mais pas inédit non plus. Récemment encore, les Blaugrana avaient une pièce rose pâle, avec le quartier de l’Eixample, en image de fond. Ici le design est plus minimaliste, voire réduit à simple expression : un fond rose largement majoritaire, du noir pour marquer les sponsors, de l’équipementier ou de Rakuten, en tant que commanitaire premium. Et avec cela, du vert pour compléter le noir.

