XALIMANEWS-Auteur d’un très bon début de championnat, le « lionceau » s’est fait remarqué par son talent de buteur. « C’est fait ! Vous avez choisi Youssouph Badji joueur du mois d’août. Notre attaquant l’emporte avec une large avance sur Simon Mignolet et Emmanuel Dennis. Grâce notamment à ses buts inscrits à Eupen et à Genk, notre jeune sénégalais a remporté 67% des suffrages. Il s’agit pour lui du premier trophée de joueur du mois de cette saison et de toute sa carrière. Le participant au vote qui a remporté un maillot dédicacé sera personnellement averti », lit-on sur site officiel de FC Bruges