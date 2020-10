Né en 1888 à Darou Salam, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke est un chef religieux musulman, fils de Ahmadou Bamba Mbacké et premier khalife de la confrérie Mouride.Il succède à son père après la disparition de ce dernier en 1927.

CHEIKH MOUHAMADOU MOUSTAPHA MBACKE (1927-1945) : L’exemple du rassembleur

Premier Khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, Mouhamadou Moustapha Mbacké ; fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Aminata Lo ; est né le 17 septembre 1888 à Darou Salam. Après des humanités auprès de Serigne Ndame Abdou Rahmane Lo, compagnon du fondateur du mouridisme, Mame Thierno Birahim Mbacké, frère cadet du Cheikh, et enfin de son père, il se distingua très tôt par son dévouement.

Lorsque le Cheikh Ahmadou Bamba fut rappelé à Dieu en 1927, il s’illustra d’abord, malgré les moyens de transport quasi inexistants, à transférer avec une grande discrétion le Saint homme à sa derniére demeure de Touba. Mais aussi en jouant le rôle de père et rassembleur de la grande famille du Cheikh.

A l’instar de son Père, il a créé pour eux des daaras, véritables pôles de développement où, en dehors de l’enseignement du Coran et de la liturgie, le travail productif est érigé au rang de véritable sacerdoce. C’est ainsi que, pour doter les Cheikhs, il eut à fonder de nombreux villages dont on peut, pour mémoire, citer quelques-uns des plus connus : Tindody, Taïf , Naïdé, Darou Naïm, Kaél, Bayla. La plus grande réussite de Cheikh Mouhammadou Moustapha est sans doute la construction de la Grande Mosquée de Touba, recommandation majeure de Cheikh Ahmadou Bamba.

Pour les besoins de sa construction, le premier Khalife de Serigne Touba avait réussi la construction du chemin de fer reliant Diourbel à Touba afin de faciliter le transport des matériaux lourds et pour désenclaver la capitale du mouridisme fondé en 1888. Le père de Serigne Cheikh Mbacké «Gaindé Fatma» quittera ce bas monde en 1945.