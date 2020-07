Le gouvernement a mis en place un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19) pour atténuer les effets dus à la pandémie de maladie à coronavirus sur l’économie nationale et pour venir en aide les artistes. Une enveloppe sera disponible pour les artistes. Mais le groupe Akhlou Brick paradise préfère céder leur part selon Deyza. L’auteur de « J ‘ m sorry » a partagé l’nfo sur sur son statut whatsap.