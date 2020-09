« Face à la tentative vaine de ternir mon image, je tiens à apporter la précision qui suit : quand j’étais Directeur Général de Dakar Dem Dikk jusqu’à récemment, mon premier contrôleur était le Conseil d’administration. Malgré le fait que nous n’étions pas toujours d’accord sur les orientations que je voulais donner à l’entreprise, les administrateurs m’ont récemment adressé une motion rarissime de félicitations pour mes efforts consentis dans ma gestion. À cela s’ajoute le fait que tous les corps de contrôle d’État ont toujours positivement apprécié mon travail à Dakar Dem Dikk : l’Ofnac, l’IGE, la Cour des comptes et l’ARMP dont le dernier rapport a particulièrement mis l’accent sur la transparence avec laquelle j’ai conduit les différents dossiers relatifs aux passations de marchés. Toute tentative de diabolisation de ma personne sera donc vouée à l’échec. Je pars de Dakar Dem Dikk la tête haute. Je remercie grandement le Chef de l’État pour sa confiance renouvelée pendant six bonnes années sans grève, tous les Sénégalais qui m’ont témoigné toute leur reconnaissance pour service rendu à la Nation et spécialement les braves travailleurs de Dakar Dem Dikk pour le vibrant hommage qu’ils m’ont rendu avec une intensité particulière le jour de ma passation de service avec mon successeur Omar Boun khatab SYLLA », a dit Me Moussa DIOP, Avocat, Président de l’Alternative Générationnelle (AG/Jotna ) et Coordonnateur national de Macky 2012.