XALIMANEWS- La plateforme citoyenne Doomi Gueule Tapée-Fass-Colobane (GFC, la Grande Force Citoyenne) a organisé ce samedi un Forum sur le développement économique de la Commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Et c’est autour du thème « Quelle politique locale pour un développement harmonieux », que les débats ont tourné. Cheikh Oumar Sy, président de la plateforme trouve que cette initiative vient à son heure puisque les élections locales se profilent à l’horizon: « Pour y aller, il faut avoir quelque chose à montrer à la population et c’est ce que nous avons essayé de faire », a-t-il indiqué avant d’ajouter que cette rencontre avec la polulation était une occasion pour eux, de recueillir l’avis des populations par rapport à ce qu’elles attendent d’eux. Ce dernier de préciser qu’ils comptent miser sur la santé, l’amélioration du cadre de vie, l’éducation, la culture entre autres pour faire développer la commune de Geule Tapée-Fass-Colobane.

Cheikh Oumar Sy indique qu’il faut une nouvelle approche pour gérer les communes: « on ne peut plus laisser la gestion des mairies à l’Etat pour qu’il puisse réflechir pour nous. Nous devons nous même agir dans ce sens et essayer de voir quels sont les leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour trouver les ressources necessaires pour le développement de cette commune là », explique-t-il avant de reconnaître qu’il ne sera pas facile mais il est temps que la donne change.

Ce dernier de plaider pour le respect du calendrier électoral: « les gens font du rafistolage mais, en un moment donné, il faut que l’on aille vers ces élections une bonne fois pour toutes », préconise-t-il.