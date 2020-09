XALIMANEWS- Le Programme décennal de gestion des inondations (PDGI) s’est enlisé dans la vase. Le projet s’échelonne sur 10 points mais, depuis son lancement, 7 de ces 10 chapitres n’ont jamais été exécutés, a constaté le géographe-environnementaliste, Abdou Sané.

L’ancien député cite en exemple l’avant-dernier point, qui consistait à mettre en place un observatoire en charge suivi de la lutte contre des inondations. « Au niveau de cette structure, il devait y avoir des universitaires, des experts et des élus locaux, mais il n’y a pas de suite et on n’en parle pas », a expliqué l’ancien parlementaire, interrogé par le journal l’Observateur repris par Rewmi.