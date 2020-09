XALIMANEWS- Ousmane Sonko et ses partisans exigent « un dispositif urgent pour éviter « une mafia du pompage » et un audit technique et financier du plan de lutte contre les inondations «Nous exigeons la mise en place immédiate d’un dispositif de contrôle indépendant, participatif et rigoureux pour éviter tout détournement de fonds ou de matériel par une ‘’mafia du pompage’’ qui profite de la situation pour s’enrichir impunément. Le caractère urgent et catastrophique des situations d’inondation ne doit plus être un alibi aux pratiques de corruption », avertit la coalition de Sonko.

. Jotna demande aussi des comptes : « Nous réclamons un audit technique et financier au vu de l’aggravation de la situation par la fréquence des sinistres, le nombre des impactés et la gravité des conséquences », lit-on dans leur déclaration.

Avec SenCafeActu