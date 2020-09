XALIMANEWS- L’Assemblée nationale, a tracé la feuille de route de la mission d’information qu’elle a mise en place sur la gestion des inondations. Dans le document parvenu à la Rédaction de Actusen, l’institution conduite par Moustapha Niasse explique que la mission a des objectifs précis, conformément aux dispositions de l’article 49, notamment dans son 3e alinéa. La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux Députés des réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs activités.

«C’est dans cet esprit qu’il convient de prendre connaissance de tous les aspects du dossier des inondations, en maîtrisant les données techniques, les prévisions et en procédant à un état des lieux exhaustif, avant de formuler des recommandations précises. Voilà pourquoi s’impose une revue documentaire, portant sur ces points évoqués, en y incluant toutes les séquences du Plan décennal de Lutte contre les Inondations, les ressources mobilisées et l’état d’exécution», indique le document.

Aussi Niass et Cie pensent que «la Mission d’information procédera à l’audition de tous les acteurs concernés, les Ministres, les Directeurs généraux et les hauts fonctionnaires, dans un cadre approprié, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale».

«En déposant le document, au plus tard le 31 octobre 2020, auprès du Chef de l’Etat, l’Assemblée nationale remplit ses missions liées au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques. Et à la fin de tout ce processus, une séance plénière sera consacrée au dossier des inondations. A cette occasion, tous les Ministres concernés seront présents et répondront aux questions des Députés», précise l’Assemblée.

