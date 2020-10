Depuis le featuring de Gims et Kaaris sur le morceau “1er coeur” extrait du dernier album du rappeur de Sevran, Booba ne lâche pas sur son compte Instagram les deux rappeurs et affiche fréquemment les derniers chiffres des ventes ou le classement du Top Singles de Riska et Meugui dans sa story pour les provoquer.

Alors que Kaaris ne répond plus aux attaques de Booba sur les réseaux sociaux depuis l’annulation du combat dans l’octogone l’année dernière