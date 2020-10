XALIMANEWS- Comme chaque année, le journal italien Tuttosport a révélé les candidats au titre de Golden Boy, le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Et avec des mastodontes comme Camavinga, Haaland, Sancho, Davies ou encore Ansu Fati, la cuvée 2020, où un seul français figure à l’appel, est sacrément prometteuse.

Qui succèdera à João Félix, titré en 2019 ? Pour la dix-huitième édition du Golden Boy, Tuttosport a présenté sa liste des vingt prétendants à la victoire, quelques semaines après avoir annoncé sa première sélection de quarante noms. Et avec un casting XXL, cette cuvée 2020 promet d’être très serrée.

Comme chaque année, le championnat de France aura ses représentants. Si Jonathan David et surtout Eduardo Camavinga ont des arguments pour la victoire finale, la présence de Mitchel Bakker, le latéral néerlandais du PSG est une petite surprise.

Néanmoins, les trois joueurs ne partent pas favoris. Et pour cause. La concurrence est féroce pour cette édition 2020 puisque Erling Haaland, Jadon Sancho, Ansu Fati ou encore Alphonso Davies sont en lice pour le titre. Avec cinq joueurs (Foden, Saka, Sancho, Greenwood et Hudson-Odoi), l’Angleterre est le pays qui compte le plus de prétendants à la victoire. Le lauréat sera désigné le 14 décembre prochain, après le vote de quarante journalistes européens.

Les 20 finalistes :

Mitchel Bakker (PSG)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Jonathan David (Lille)

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Sergiño Dest (FC Barcelone)

Fábio Silva (Wolverhampton)

Ansu Fati (FC Barcelone)

Phil Foden (Manchester City)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Mason Greenwood (Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Dejan Kulusevski (Juventus)

Rodrygo (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Dominik Szoboszlai (Salzbourg)

Sandro Tonali (AC Milan)

Ferran Torres (Manchester City)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Eurosport