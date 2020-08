XALIMANEWS- L’artiste El Hadji Keita a, dans un entretien avec Rewmi, expliqué comment la présence de sa maman l’a touché: « La scène que je n’oublierai jamais c’est celle du 24 Décembre. Chaque année, à cette même date, j’organise un concert à la Medina. La fois que je l’ai organisé au Grand théâtre, la salle était pleine à craquer, même ma mère était présente. Quand elle m’a regardé, elle a souri, j’étais comme possédé sur scène. Elle m’a donné envie de faire les choses bien, de me surpasser. C’est une chose qui m’a vraiment marqué et que je n’oublierai jamais. Pourquoi ? Ma mère est de nature casanière, elle se couche très tôt et ce jour-là, elle avait cassé sa routine pour venir voir mon spectacle », raconte-t-il.