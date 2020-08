XALIMANEWS- Un incendie d’une rare violence s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Poste Thiaroye près du dépôt de Dakar Dem Dikk. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Car aucun blessé et aucune perte en vie humaine n’ont été enregistrés. Cependant, il y a eu des dégâts matériels. Sur son passage, le feu a détruit un garage de mécanique générale et un atelier de tapisserie. Et n’eût été l’intervention très rapide des sapeurs-pompiers pour circonscrire le feu, le pire allait se produire. Selon le journal L’As, les faits se sont produits vers 00 heure. Les soldats du feu, alertés, se sont très vite déployés sur les lieux pour circonscrire l’incendie. Les occupants des magasins au nombre de 03 ont perdu des salons, des bâches, des machines à coudre, des moteurs, des boites de vitesse, des culasses, des pneus, un lot de pièces détachées et une bergerie où il y avait des moutons de race. Pour le moment, les raisons de l’incendie restent inconnues. La Police de Guinaw rails qui était venue faire le constat a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.