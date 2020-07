XALIMANEWS : Balla Gaye 2 et Ahmed Aidara enterrent la hache de guerre. Les deux fils de Guédiawaye se sont retrouvés hier chez le leader politique Malick Gakou à Mermoz, en présence du lutteur Baboye et l’ex international du football sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf.

Balla gaye 2 et Ahmed Aidara se sont résolus à travailler, main dans la main pour le développement de Guédiawaye.